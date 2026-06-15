تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
هود
٤١
٤١:١١
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
ﱽ ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: بهناوی خوای گهورهوه سهر بكهونه ناو كهشتیهكه، وه بهناوی خوای گهورهوه كهشتیهكه ئهڕوات، وه بهناوی خوای گهورهشهوه لهنگهر ئهگرێ و ئهوهستێتهوه [
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١)
] بهراستى پهروهردگارم زۆر لێخۆشبووه بۆ تاوانهكان، وه زۆر بهڕهحم و بهزهییه بهوهی كه ئهم كۆمهڵه خهڵكهی ڕزگار كرد [
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
] كاتێك كه كهشتیهكه لهناو ئاوهكهدا ئهڕۆیشت شهپۆلی ئاوهكه وهكو شاخ ئهیدا بهسهریاندا.