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هود
٣٩
٣٩:١١
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
] ئهو كاته ئهزانن كێ سزایهكی بۆ دێت كه ڕیسوا و سهرشۆڕی دهكات له دونیا [
وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩)
] وه دواتریش له ڕۆژی قیامهتدا سزایهكی بهردهوامی دهبێ لهناو ئاگری دۆزهخدا.