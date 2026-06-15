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هود
٣٧
٣٧:١١
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
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العربية
تفسير السعدي
{ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا }
أي: بحفظنا، ومرأى منا, وعلى مرضاتنا،
{ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا }
أي: لا تراجعني في إهلاكهم،
{ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ }
أي: قد حق عليهم القول، ونفذ فيهم القدر.