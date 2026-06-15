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هود
٣٥
٣٥:١١
ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون ٣٥
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٣٥
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
] یاخود كافرانی مهككه ئهڵێن: محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ئهم چیرۆك و بهسهرهاتهی نوحی ههڵبهستووه، یاخود قورئانى ههڵبهستووه [
قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئهگهر من شتێكم ههڵبهستبێت و له خۆمهوه بیڵێم تاوانهكهی لهسهرشانی خۆمهو لهسهر ئێوه نیه [
وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥)
] وه من بهریم له ههموو ئهو درۆ ههڵبهستن و تاوانانهی كه ئێوه ئهنجامی ئهدهن.