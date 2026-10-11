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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة هود، الآية 3
هود
٣
٣:١١
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوت كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير ٣
وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَـٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍۢ فَضْلَهُۥ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍۢ كَبِيرٍ ٣
وَأَنِ
ﲛ
ٱسۡتَغۡفِرُواْ
ﲜ
رَبَّكُمۡ
ﲝ
ثُمَّ
ﲞ
تُوبُوٓاْ
ﲟ
إِلَيۡهِ
ﲠ
يُمَتِّعۡكُم
ﲡ
مَّتَٰعًا
ﲢ
حَسَنًا
ﲣ
إِلَىٰٓ
ﲤ
أَجَلٖ
ﲥ
مُّسَمّٗى
ﲦ
وَيُؤۡتِ
ﲧ
كُلَّ
ﲨ
ذِي
ﲩ
فَضۡلٖ
ﲪ
فَضۡلَهُۥۖ
ﲫﲬ
وَإِن
ﲭ
تَوَلَّوۡاْ
ﲮ
فَإِنِّيٓ
ﲯ
أَخَافُ
ﲰ
عَلَيۡكُمۡ
ﲱ
عَذَابَ
ﲲ
يَوۡمٖ
ﲳ
كَبِيرٍ
ﲴ
٣
ﲵ
واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، ثم ارجعوا إليه نادمين يمتعْكم في دنياكم متاعًا حسنًا بالحياة الطيبة فيها، إلى أن يحين أجلكم، ويُعطِ كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملا لا نقص فيه، وإن تعرضوا عمَّا أدعوكم إليه فإني أخشى عليكم عذاب يوم شديد، وهو يوم القيامة. وهذا تهديد شديد لمن تولَّى عن أوامر الله تعالى وكذَّب رسله.
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