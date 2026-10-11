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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة هود، الآية 18
هود
١٨
١٨:١١
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولايك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هاولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ١٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٨
وَمَنۡ
ﲴ
أَظۡلَمُ
ﲵ
مِمَّنِ
ﲶ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱللَّهِ
ﲹ
كَذِبًاۚ
ﲺﲻ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲼ
يُعۡرَضُونَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
رَبِّهِمۡ
ﲿ
وَيَقُولُ
ﳀ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﳁ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَذَبُواْ
ﳄ
عَلَىٰ
ﳅ
رَبِّهِمۡۚ
ﳆﳇ
أَلَا
ﳈ
لَعۡنَةُ
ﳉ
ٱللَّهِ
ﳊ
عَلَى
ﳋ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳌ
١٨
ﳍ
ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا، أولئك سيعرضون على ربهم يوم القيامة; ليحاسبهم على أعمالهم،
ويقول الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم:
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم، ولعنهم لعنة لا تنقطع; لأن ظلمهم صار وصفًا ملازمًا لهم.
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Tafsir Fathul Majid
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