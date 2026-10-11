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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة هود، الآية 12
هود
١٢
١٢:١١
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
فَلَعَلَّكَ
ﲳ
تَارِكُۢ
ﲴ
بَعۡضَ
ﲵ
مَا
ﲶ
يُوحَىٰٓ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
وَضَآئِقُۢ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
صَدۡرُكَ
ﲻ
أَن
ﲼ
يَقُولُواْ
ﲽ
لَوۡلَآ
ﲾ
أُنزِلَ
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
كَنزٌ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
جَآءَ
ﳃ
مَعَهُۥ
ﳄ
مَلَكٌۚ
ﳅﳆ
إِنَّمَآ
ﳇ
أَنتَ
ﳈ
نَذِيرٞۚ
ﳉﳊ
وَٱللَّهُ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
كُلِّ
ﳍ
شَيۡءٖ
ﳎ
وَكِيلٌ
ﳏ
١٢
ﳐ
فلعلك -أيها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب- تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه، وضائق به صدرك; خشية أن يطلبوا منك بعض المطالب على وجه التعنت،
كأن يقولوا:
لولا أُنزل عليه مال كثير، أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته، فبلغهم ما أوحيته إليك; فإنه ليس عليك إلا الإنذار بما أُوحي إليك. والله على كل شيء حفيظ يدَبِّر جميع شؤون خلقه.
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