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٣

قوله تعالى : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود يأخذ جميع القرى الظالمة . وقرأ عاصم الجحدري وطلحة بن مصرف " وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى " وعن الجحدري أيضا وكذلك أخذ ربك كالجماعة " إذ أخذ القرى " . قال المهدوي من قرأ : " وكذلك أخذ ربك إذ أخذ " فهو إخبار عما جاءت [ ص: 85 ] به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم ; والمعنى : وكذلك أخذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ أخذهم . وقراءة الجماعة على أنه مصدر ; والمعنى : كذلك أخذ ربك من أراد إهلاكه متى أخذه ; فإذ لما مضى ; أي حين أخذ القرى ; وإذا للمستقبلوهي ظالمة أي وأهلها ظالمون ; فحذف المضاف مثل : واسأل القرية .إن أخذه أليم شديد أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة . وفي صحيح مسلم والترمذي من حديث أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب .