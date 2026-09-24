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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة غافر، الآية 82
غافر
٨٢
٨٢:٤٠
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٢
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨٢
أَفَلَمۡ
ﲂ
يَسِيرُواْ
ﲃ
فِي
ﲄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲅ
فَيَنظُرُواْ
ﲆ
كَيۡفَ
ﲇ
كَانَ
ﲈ
عَٰقِبَةُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
مِن
ﲋ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲌﲍ
كَانُوٓاْ
ﲎ
أَكۡثَرَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
وَأَشَدَّ
ﲑ
قُوَّةٗ
ﲒ
وَءَاثَارٗا
ﲓ
فِي
ﲔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲕ
فَمَآ
ﲖ
أَغۡنَىٰ
ﲗ
عَنۡهُم
ﲘ
مَّا
ﲙ
كَانُواْ
ﲚ
يَكۡسِبُونَ
ﲛ
٨٢
ﲜ
أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون في الأرض ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم، كيف كانت عاقبتهم؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عددًا وعدة وآثارًا في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حلَّ بهم بأس الله.
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