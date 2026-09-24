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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة غافر، الآية 80
غافر
٨٠
٨٠:٤٠
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٨٠
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةًۭ فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠
وَلَكُمۡ
ﱮ
فِيهَا
ﱯ
مَنَٰفِعُ
ﱰ
وَلِتَبۡلُغُواْ
ﱱ
عَلَيۡهَا
ﱲ
حَاجَةٗ
ﱳ
فِي
ﱴ
صُدُورِكُمۡ
ﱵ
وَعَلَيۡهَا
ﱶ
وَعَلَى
ﱷ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱸ
تُحۡمَلُونَ
ﱹ
٨٠
ﱺ
الله سبحانه هو الذي جعل لكم الأنعام؛
لتنتفعوا بها:
من منافع الركوب والأكل وغيرها من أنواع المنافع، ولتبلغوا بالحمولة على بعضها حاجةً في صدوركم من الوصول إلى الأقطار البعيدة، وعلى هذه الأنعام تُحْمَلون في البرية، وعلى الفلك في البحر تُحْمَلون كذلك.
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