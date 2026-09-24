تفسير Rebar Kurdish Tafsir: سورة غافر، الآية 77

[ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ ئارام بگره لهبهرامبهر ئازاردانی كافران لهبهر ئهوهی به دڵنیایی بهلێنی خوای گهوره حهقهو سهرت ئهخات [ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ] یان ئهوهتا ههندێك لهو ههڕهشانهی كه له كافرانی ئهكهین به سزا له دونیادا نیشانت ئهدهین و به چاوی خۆت ئهیبینی، وهكو به چاوی خۆی سهركهوتنی بینی لهچهندهها غهزادا وهكو (غهزای بهدرو فهتحی مهككه) [ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ ] یاخود ئهتمرێنین پێش ئهوهی كه ئهوان سزا بدهین [ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧) ] بهڵام سهرهنجام له ڕۆژی قیامهت بۆ لای ئێمه ئهگهڕێنهوه لهوێ به دڵنیایی سزایان ئهدهین و به چاوی خۆت دهیبینیت.