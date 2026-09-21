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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 73
غافر
٧٣
٧٣:٤٠
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ٧٣
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
ثُمَّ
ﲔ
قِيلَ
ﲕ
لَهُمۡ
ﲖ
أَيۡنَ
ﲗ
مَا
ﲘ
كُنتُمۡ
ﲙ
تُشۡرِكُونَ
ﲚ
٧٣
ﲛ
ثم قيل لهم توبيخًا،
وهم في هذه الحال التعيسة:
أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حلَّ بكم إن استطاعوا،
قال المكذبون:
غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم، وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا، كما أضل الله هؤلاء الذين ضلَّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله، يضل الله الكافرين به.
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