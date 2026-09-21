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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 70
غافر
٧٠
٧٠:٤٠
الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون ٧٠
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَـٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠
ٱلَّذِينَ
ﱻ
كَذَّبُواْ
ﱼ
بِٱلۡكِتَٰبِ
ﱽ
وَبِمَآ
ﱾ
أَرۡسَلۡنَا
ﱿ
بِهِۦ
ﲀ
رُسُلَنَاۖ
ﲁﲂ
فَسَوۡفَ
ﲃ
يَعۡلَمُونَ
ﲄ
٧٠
ﲅ
هؤلاء المشركون الذين كذَّبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لهداية الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تُجعل الأغلال في أعناقهم، والسلاسل في أرجلهم، وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدَّ غليانه وحرُّه، ثم في نار جهنم يوقد بهم.
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