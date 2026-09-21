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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 67
غافر
٦٧
٦٧:٤٠
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًۭا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًۭا مُّسَمًّۭى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُم
ﱃ
مِّن
ﱄ
تُرَابٖ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
مِنۡ
ﱊ
عَلَقَةٖ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
يُخۡرِجُكُمۡ
ﱍ
طِفۡلٗا
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
لِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱐ
أَشُدَّكُمۡ
ﱑ
ثُمَّ
ﱒ
لِتَكُونُواْ
ﱓ
شُيُوخٗاۚ
ﱔﱕ
وَمِنكُم
ﱖ
مَّن
ﱗ
يُتَوَفَّىٰ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُۖ
ﱚﱛ
وَلِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱜ
أَجَلٗا
ﱝ
مُّسَمّٗى
ﱞ
وَلَعَلَّكُمۡ
ﱟ
تَعۡقِلُونَ
ﱠ
٦٧
ﱡ
هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب، ثم أوجدكم من المنيِّ بقدرته، وبعد ذلك تنتقلون إلى طور الدم الغليظ الأحمر، ثم تجري عليكم أطوار متعددة في الأرحام، إلى أن تولدوا أطفالا صغارًا، ثم تقوى بِنْيَتُكم إلى أن تصيروا شيوخًا، ومنكم من يموت قبل ذلك، ولتبلغوا بهذه الأطوار المقدَّرة أجلا مسمى تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم تعقلون حجج الله عليكم بذلك، وتتدبرون آياته، فتعرفون أنه لا إله غيره يفعل ذلك، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له.
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