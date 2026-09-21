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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 66
غافر
٦٦
٦٦:٤٠
۞ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين ٦٦
۞ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَـٰتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٦
۞ قُلۡ
ﲰ ﲱ
إِنِّي
ﲲ
نُهِيتُ
ﲳ
أَنۡ
ﲴ
أَعۡبُدَ
ﲵ
ٱلَّذِينَ
ﲶ
تَدۡعُونَ
ﲷ
مِن
ﲸ
دُونِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
لَمَّا
ﲻ
جَآءَنِيَ
ﲼ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲽ
مِن
ﲾ
رَّبِّي
ﲿ
وَأُمِرۡتُ
ﳀ
أَنۡ
ﳁ
أُسۡلِمَ
ﳂ
لِرَبِّ
ﳃ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳄ
٦٦
ﳅ
قل -أيها الرسول-
لمشركي قومك:
إني نُهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، لمَّا جاءني الآيات الواضحات من عند ربي، وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له، سبحانه رب العالمين.
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