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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 59
غافر
٥٩
٥٩:٤٠
ان الساعة لاتية لا ريب فيها ولاكن اكثر الناس لا يومنون ٥٩
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَـَٔاتِيَةٌۭ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٩
إِنَّ
ﱁ
ٱلسَّاعَةَ
ﱂ
لَأٓتِيَةٞ
ﱃ
لَّا
ﱄ
رَيۡبَ
ﱅ
فِيهَا
ﱆ
وَلَٰكِنَّ
ﱇ
أَكۡثَرَ
ﱈ
ٱلنَّاسِ
ﱉ
لَا
ﱊ
يُؤۡمِنُونَ
ﱋ
٥٩
ﱌ
إن الساعة لآتية لا شك فيها، فأيقنوا بمجيئها، كما أخبرتْ بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس لا يُصَدِّقون بمجيئها، ولا يعملون لها.
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