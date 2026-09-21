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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 56
غافر
٥٦
٥٦:٤٠
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ٥٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌۭ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٦
إِنَّ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
يُجَٰدِلُونَ
ﲊ
فِيٓ
ﲋ
ءَايَٰتِ
ﲌ
ٱللَّهِ
ﲍ
بِغَيۡرِ
ﲎ
سُلۡطَٰنٍ
ﲏ
أَتَىٰهُمۡ
ﲐ
إِن
ﲑ
فِي
ﲒ
صُدُورِهِمۡ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كِبۡرٞ
ﲕ
مَّا
ﲖ
هُم
ﲗ
بِبَٰلِغِيهِۚ
ﲘﲙ
فَٱسۡتَعِذۡ
ﲚ
بِٱللَّهِۖ
ﲛﲜ
إِنَّهُۥ
ﲝ
هُوَ
ﲞ
ٱلسَّمِيعُ
ﲟ
ٱلۡبَصِيرُ
ﲠ
٥٦
ﲡ
إن الذين يدفعون الحق بالباطل، ويردُّون الحجج الصحيحة بالشُّبَه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، ليس في صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسدًا منهم على الفضل الذي آتاه الله نبيه، وكرامة النبوة التي أكرمه بها، وهو أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه، فاعتصم بالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.
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