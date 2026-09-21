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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 52
غافر
٥٢
٥٢:٤٠
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ٥٢
يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٥٢
يَوۡمَ
ﱡ
لَا
ﱢ
يَنفَعُ
ﱣ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﱤ
مَعۡذِرَتُهُمۡۖ
ﱥﱦ
وَلَهُمُ
ﱧ
ٱللَّعۡنَةُ
ﱨ
وَلَهُمۡ
ﱩ
سُوٓءُ
ﱪ
ٱلدَّارِ
ﱫ
٥٢
ﱬ
يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين تعدَّوا حدود الله بما يقدِّمونه من عذر لتكذيبهم رسل الله، ولهم الطرد من رحمة الله، ولهم الدار السيئة في الآخرة، وهي النار.
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