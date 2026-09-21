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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 43
غافر
٤٣
٤٣:٤٠
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ٤٣
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣
لَا
ﱜ
جَرَمَ
ﱝ
أَنَّمَا
ﱞ
تَدۡعُونَنِيٓ
ﱟ
إِلَيۡهِ
ﱠ
لَيۡسَ
ﱡ
لَهُۥ
ﱢ
دَعۡوَةٞ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلدُّنۡيَا
ﱥ
وَلَا
ﱦ
فِي
ﱧ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱨ
وَأَنَّ
ﱩ
مَرَدَّنَآ
ﱪ
إِلَى
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
وَأَنَّ
ﱭ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﱮ
هُمۡ
ﱯ
أَصۡحَٰبُ
ﱰ
ٱلنَّارِ
ﱱ
٤٣
ﱲ
حقًا أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا يستحق الدعوة إليه، ولا يُلجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، واعلموا أن مصير الخلائق كلها إلى الله سبحانه، وهو يجازي كل عامل بعمله، وأن الذين تعدَّوا حدوده بالمعاصي وسفك الدماء والكفر هم أهل النار.
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