تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 40
غافر
٤٠
٤٠:٤٠
من عمل سيية فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ٤٠
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةًۭ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٤٠
مَنۡ
ﲵ
عَمِلَ
ﲶ
سَيِّئَةٗ
ﲷ
فَلَا
ﲸ
يُجۡزَىٰٓ
ﲹ
إِلَّا
ﲺ
مِثۡلَهَاۖ
ﲻﲼ
وَمَنۡ
ﲽ
عَمِلَ
ﲾ
صَٰلِحٗا
ﲿ
مِّن
ﳀ
ذَكَرٍ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
أُنثَىٰ
ﳃ
وَهُوَ
ﳄ
مُؤۡمِنٞ
ﳅ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳆ
يَدۡخُلُونَ
ﳇ
ٱلۡجَنَّةَ
ﳈ
يُرۡزَقُونَ
ﳉ
فِيهَا
ﳊ
بِغَيۡرِ
ﳋ
حِسَابٖ
ﳌ
٤٠
ﳍ
من عصى الله في حياته وانحرف عن طريق الهدى، فلا يُجْزى في الآخرة إلا عقابًا يساوي معصيته، ومَن أطاع الله وعمل صالحًا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذكرًا كان أو أنثى، وهو مؤمن بالله موحد له، فأولئك يدخلون الجنة، يرزقهم الله فيها من ثمارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.