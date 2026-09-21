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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 39
غافر
٣٩
٣٩:٤٠
يا قوم انما هاذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار ٣٩
يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَـٰعٌۭ وَإِنَّ ٱلْـَٔاخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٩
يَٰقَوۡمِ
ﲩ
إِنَّمَا
ﲪ
هَٰذِهِ
ﲫ
ٱلۡحَيَوٰةُ
ﲬ
ٱلدُّنۡيَا
ﲭ
مَتَٰعٞ
ﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱلۡأٓخِرَةَ
ﲰ
هِيَ
ﲱ
دَارُ
ﲲ
ٱلۡقَرَارِ
ﲳ
٣٩
ﲴ
يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعَّم الناس فيها قليلا ثم تنقطع وتزول، فينبغي ألا تَرْكَنوا إليها، وإن الدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيها، فينبغي لكم أن تؤثروها، وتعملوا لها العمل الصالح الذي يُسعِدكم فيها.
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