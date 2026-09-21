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Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 33
غافر
٣٣
٣٣:٤٠
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
يَوۡمَ
ﳌ
تُوَلُّونَ
ﳍ
مُدۡبِرِينَ
ﳎ
مَا
ﳏ
لَكُم
ﳐ
مِّنَ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
مِنۡ
ﳓ
عَاصِمٖۗ
ﳔﳕ
وَمَن
ﳖ
يُضۡلِلِ
ﳗ
ٱللَّهُ
ﳘ
فَمَا
ﳙ
لَهُۥ
ﳚ
مِنۡ
ﳛ
هَادٖ
ﳜ
٣٣
ﳝ
يوم تولون ذاهبين هاربين، ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. ومَن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده، فما له من هاد يهديه إلى الحق والصواب.
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