٣

قوله تعالى : وقال موسى إني عذت بربي وربكم لما هدده فرعون بالقتل استعاذ موسى بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أي متعظم عن الإيمان بالله ، وصفته أنه لا يؤمن بيوم الحساب .