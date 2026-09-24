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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 7
فصلت
٧
٧:٤١
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ٧
ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٧
ٱلَّذِينَ
ﱼ
لَا
ﱽ
يُؤۡتُونَ
ﱾ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﱿ
وَهُم
ﲀ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
كَٰفِرُونَ
ﲃ
٧
ﲄ
قل لهم -أيها الرسول-: إنما أنا بشر مثلكم يوحي الله إليَّ أنما إلهكم الذي يستحق العبادة، إله واحد لا شريك له، فاسلكوا الطريق الموصل إليه، واطلبوا مغفرته. وعذاب للمشركين الذين عبدوا من دون الله أوثانًا لا تنفع ولا تضر، والذين لم يطهروا أنفسهم بتوحيد ربهم، والإخلاص له، ولم يصلُّوا ولم يزكَّوا، فلا إخلاص منهم للخالق ولا نفع فيهم للخلق، وهم لا يؤمنون بالبعث، ولا بالجنة والنار، ولا ينفقون في طاعة الله.
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