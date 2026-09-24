تفسير تفسير السعدي: سورة فصلت، الآية 4

Коран возвещает благую весть о награде в мирской жизни и после смерти и предостерегает от наказания, которое ожидает грешников как на земле, так и в мире ином. Всевышний подробно описал в Коране, какой будет эта щедрая награда, каким будет это мучительное наказание и кто будет удостоен их. Воистину, Писание, которому присущи столь славные качества, заслуживает того, чтобы люди вняли ему, покорились ему, уверовали в него и руководствовались его наставлениями. Но большинство людей чванливо отворачивается от него, не принимает его учение и не повинуется его предписаниям. А если они иногда слушают его, то это лишь лишает их какого-либо оправдания своему неверию.