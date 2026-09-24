تفسير تفسير السعدي: سورة فصلت، الآية 35

Перечисленными выше превосходными качествами не обладает никто, кроме тех, кто был терпелив и заставлял себя делать то, что угодно Аллаху, даже если это не нравилось ему самому. Человеческая душа в силу своей природы склонна отвечать злом на зло и не любит прощать обидчиков, а тем более - делать им добро. Если же человек проявляет терпение, повинуется своему Господу, верит в Его щедрое вознаграждение, осознает, что злодеяние в ответ на злодеяние не принесет пользы, а лишь усилит вражду, и понимает, что добродетель ничуть не унизит его, а наоборот, Аллах возвысит его за проявленную скромность, то он без труда делает добро своему обидчику и ведет себя достойно, получая от этого удовольствие. Эти качества присущи только благородным рабам Аллаха. Они возвеличивают его в земном мире и после смерти, будучи лучшим проявлением превосходного нрава.