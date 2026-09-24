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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 33
فصلت
٣٣
٣٣:٤١
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ٣٣
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًۭا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣
وَمَنۡ
ﱬ
أَحۡسَنُ
ﱭ
قَوۡلٗا
ﱮ
مِّمَّن
ﱯ
دَعَآ
ﱰ
إِلَى
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
وَعَمِلَ
ﱳ
صَٰلِحٗا
ﱴ
وَقَالَ
ﱵ
إِنَّنِي
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱸ
٣٣
ﱹ
لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وحده وعمل صالحًا وقال:
إنني من المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية حث على الدعوة إلى الله سبحانه، وبيان فضل العلماء الداعين إليه على بصيرة، وَفْق ما جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
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