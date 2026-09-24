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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 31
فصلت
٣١
٣١:٤١
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٣١
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١
نَحۡنُ
ﱕ
أَوۡلِيَآؤُكُمۡ
ﱖ
فِي
ﱗ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱘ
ٱلدُّنۡيَا
ﱙ
وَفِي
ﱚ
ٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﱛﱜ
وَلَكُمۡ
ﱝ
فِيهَا
ﱞ
مَا
ﱟ
تَشۡتَهِيٓ
ﱠ
أَنفُسُكُمۡ
ﱡ
وَلَكُمۡ
ﱢ
فِيهَا
ﱣ
مَا
ﱤ
تَدَّعُونَ
ﱥ
٣١
ﱦ
وتقول لهم الملائكة:
نحن أنصاركم في الحياة الدنيا، نسددكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه، وتَقَرُّ به أعينكم، ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعامًا لكم مِن غفور لذنوبكم، رحيم بكم.
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