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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 30
فصلت
٣٠
٣٠:٤١
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
قَالُواْ
ﱃ
رَبُّنَا
ﱄ
ٱللَّهُ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
ﱇ
تَتَنَزَّلُ
ﱈ
عَلَيۡهِمُ
ﱉ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱊ
أَلَّا
ﱋ
تَخَافُواْ
ﱌ
وَلَا
ﱍ
تَحۡزَنُواْ
ﱎ
وَأَبۡشِرُواْ
ﱏ
بِٱلۡجَنَّةِ
ﱐ
ٱلَّتِي
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
تُوعَدُونَ
ﱓ
٣٠
ﱔ
إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك له، ثم استقاموا على شريعته،
تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم:
لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها.
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