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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 29
فصلت
٢٩
٢٩:٤١
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
وَقَالَ
ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
رَبَّنَآ
ﳈ
أَرِنَا
ﳉ
ٱلَّذَيۡنِ
ﳊ
أَضَلَّانَا
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلۡجِنِّ
ﳍ
وَٱلۡإِنسِ
ﳎ
نَجۡعَلۡهُمَا
ﳏ
تَحۡتَ
ﳐ
أَقۡدَامِنَا
ﳑ
لِيَكُونَا
ﳒ
مِنَ
ﳓ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
ﳔ
٢٩
ﳕ
وقال الذين كفروا بالله ورسوله،
وهم في النار:
ربنا أرنا اللذَين أضلانا من خلقك من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من النار.
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Tafsir Fathul Majid
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