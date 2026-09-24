تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 28
فصلت
٢٨
٢٨:٤١
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذَٰلِكَ
ﲵ
جَزَآءُ
ﲶ
أَعۡدَآءِ
ﲷ
ٱللَّهِ
ﲸ
ٱلنَّارُۖ
ﲹﲺ
لَهُمۡ
ﲻ
فِيهَا
ﲼ
دَارُ
ﲽ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲾ
جَزَآءَۢ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
كَانُواْ
ﳁ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﳂ
يَجۡحَدُونَ
ﳃ
٢٨
ﳄ
هذا الجزاء الذي يُجزى به هؤلاء الذين كفروا جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلود الدائم؛ جزاء بما كانوا بحججنا وأدلتنا يجحدون في الدنيا. والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم، وصدهم عن تدبره وهدايته بأيِّ وسيلة كانت.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.