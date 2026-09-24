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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 25
فصلت
٢٥
٢٥:٤١
۞ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ٢٥
۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ ٢٥
۞ وَقَيَّضۡنَا
ﲂ ﲃ
لَهُمۡ
ﲄ
قُرَنَآءَ
ﲅ
فَزَيَّنُواْ
ﲆ
لَهُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهُمۡ
ﲌ
وَحَقَّ
ﲍ
عَلَيۡهِمُ
ﲎ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲏ
فِيٓ
ﲐ
أُمَمٖ
ﲑ
قَدۡ
ﲒ
خَلَتۡ
ﲓ
مِن
ﲔ
قَبۡلِهِم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡجِنِّ
ﲗ
وَٱلۡإِنسِۖ
ﲘﲙ
إِنَّهُمۡ
ﲚ
كَانُواْ
ﲛ
خَٰسِرِينَ
ﲜ
٢٥
ﲝ
وهيأنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين قرناء فاسدين من شياطين الإنس والجن، فزينوا لهم قبائح أعمالهم في الدنيا، ودعَوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة، وزَيَّنوا لهم ما خَلْفهم من أمور الآخرة، فأنسوهم ذِكرها، ودعَوهم إلى التكذيب بالمعاد، وبذلك استحقوا دخول النار في جملة أمم سابقة من كفرة الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين أعمالهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة.
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