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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 21
فصلت
٢١
٢١:٤١
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ٢١
وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢١
وَقَالُواْ
ﱁ
لِجُلُودِهِمۡ
ﱂ
لِمَ
ﱃ
شَهِدتُّمۡ
ﱄ
عَلَيۡنَاۖ
ﱅﱆ
قَالُوٓاْ
ﱇ
أَنطَقَنَا
ﱈ
ٱللَّهُ
ﱉ
ٱلَّذِيٓ
ﱊ
أَنطَقَ
ﱋ
كُلَّ
ﱌ
شَيۡءٖۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
خَلَقَكُمۡ
ﱐ
أَوَّلَ
ﱑ
مَرَّةٖ
ﱒ
وَإِلَيۡهِ
ﱓ
تُرۡجَعُونَ
ﱔ
٢١
ﱕ
وقال هؤلاء الذين يُحْشرون إلى النار من أعداء الله لجلودهم معاتبين:
لِمَ شهدتم علينا؟
فأجابتهم جلودهم:
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئًا، وإليه مصيركم بعد الموت للحساب والجزاء.
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