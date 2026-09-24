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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 19
فصلت
١٩
١٩:٤١
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَيَوۡمَ
ﳁ
يُحۡشَرُ
ﳂ
أَعۡدَآءُ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
إِلَى
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
فَهُمۡ
ﳇ
يُوزَعُونَ
ﳈ
١٩
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ويوم يُحشر أعداء الله إلى نار جهنم، تَرُدُّ زبانية العذاب أولَهم على آخرهم، حتى إذا ما جاؤوا النار، وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام.
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