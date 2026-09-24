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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 15
فصلت
١٥
١٥:٤١
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ١٥
فَأَمَّا عَادٌۭ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥
فَأَمَّا
ﱺ
عَادٞ
ﱻ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
بِغَيۡرِ
ﱿ
ٱلۡحَقِّ
ﲀ
وَقَالُواْ
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أَشَدُّ
ﲃ
مِنَّا
ﲄ
قُوَّةًۖ
ﲅﲆ
أَوَلَمۡ
ﲇ
يَرَوۡاْ
ﲈ
أَنَّ
ﲉ
ٱللَّهَ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
خَلَقَهُمۡ
ﲌ
هُوَ
ﲍ
أَشَدُّ
ﲎ
مِنۡهُمۡ
ﲏ
قُوَّةٗۖ
ﲐﲑ
وَكَانُواْ
ﲒ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲓ
يَجۡحَدُونَ
ﲔ
١٥
ﲕ
فأما عاد قوم هود فقد استعلَوا في الأرض على العباد بغير حق،
وقالوا في غرور:
مَن أشد منا قوة؟ أو لم يروا أن الله تعالى الذي خلقهم هو أشدُّ منهم قوة وبطشًا؟ وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون.
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Tafsir Fathul Majid
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