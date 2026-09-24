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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 13
فصلت
١٣
١٣:٤١
فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ١٣
فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةًۭ مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍۢ وَثَمُودَ ١٣
فَإِنۡ
ﱗ
أَعۡرَضُواْ
ﱘ
فَقُلۡ
ﱙ
أَنذَرۡتُكُمۡ
ﱚ
صَٰعِقَةٗ
ﱛ
مِّثۡلَ
ﱜ
صَٰعِقَةِ
ﱝ
عَادٖ
ﱞ
وَثَمُودَ
ﱟ
١٣
ﱠ
فإن أعرض هؤلاء المكذبون بعدما بُيَّن لهم من أوصاف القرآن الحميدة، ومن صفات الإله العظيم،
فقل لهم:
قد أنذرتكم عذابًا يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا بربهم وعصوا رسله.
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