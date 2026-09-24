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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة فصلت، الآية 10
فصلت
١٠
١٠:٤١
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ١٠
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠
وَجَعَلَ
ﲠ
فِيهَا
ﲡ
رَوَٰسِيَ
ﲢ
مِن
ﲣ
فَوۡقِهَا
ﲤ
وَبَٰرَكَ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
وَقَدَّرَ
ﲧ
فِيهَآ
ﲨ
أَقۡوَٰتَهَا
ﲩ
فِيٓ
ﲪ
أَرۡبَعَةِ
ﲫ
أَيَّامٖ
ﲬ
سَوَآءٗ
ﲭ
لِّلسَّآئِلِينَ
ﲮ
١٠
ﲯ
وجعل سبحانه في الأرض جبالا ثوابت من فوقها، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدَّر فيها أرزاق أهلها من الغذاء،
وما يصلحهم من المعاش في تمام أربعة أيام:
يومان خلق فيهما الأرض، ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها،
سواء للسائلين أي:
لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه.
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