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٤٥
٤٥:٣٥
ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولاكن يوخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ٤٥
وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍۢ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ٤٥
وَلَوۡ
يُؤَاخِذُ
ٱللَّهُ
ٱلنَّاسَ
بِمَا
كَسَبُواْ
مَا
تَرَكَ
عَلَىٰ
ظَهۡرِهَا
مِن
دَآبَّةٖ
وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمۡ
إِلَىٰٓ
أَجَلٖ
مُّسَمّٗىۖ
فَإِذَا
جَآءَ
أَجَلُهُمۡ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
بِعِبَادِهِۦ
بَصِيرَۢا
٤٥
ولو يعاقب الله الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تَدِبُّ عليها، ولكن يُمْهلهم ويؤخر عقابهم إلى وقت معلوم عنده، فإذا جاء وقت عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرًا، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عنه علم شيء من أمورهم، وسيجازيهم بما عملوا من خير أو شر.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٥:٣٥
قال ابن مسعود: "كاد الجُعل أن يُعذب في جحره بذنب ابن آدم". وقال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة: "كذبت -والله الذي لا إله إلا هو-"، ثم قال: "والذي نفسي بيده، إن الحبارى لتموت هزلًا في وكرها بظلم الظالم". القرطبي:17/401-402.
السؤال: هل يصل أثر ذنوب العباد إلى الدواب والبهائم؟
تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة؛ فيحسبوه عجزًا، أو رضى من الله بما هم فيه؛ فهم ال...
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Alimelech Velez
تابع
قبل ٣٢ أسبوعًا
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المراجع
آية ٤٥:٣٥
How quick are we to condemn others when they wrong us or make a mistake. Meanwhile Allah forgives us time and time again with no hesitation.
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