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٣
٣:٣٥
يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا الاه الا هو فانى توفكون ٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٣
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّاسُ
ٱذۡكُرُواْ
نِعۡمَتَ
ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡۚ
هَلۡ
مِنۡ
خَٰلِقٍ
غَيۡرُ
ٱللَّهِ
يَرۡزُقُكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٣
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء بالمطر، ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، فكيف تُصْرَفون عن توحيده وعبادته؟
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تدبر
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٣:٣٥
ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرَد بالعبادة ولا يشرَك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ابن كثير:3/525.
السؤال: ما علاقة الخلق والرزق بتوحيد العبادة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=35_3
#وقفة_تدبرية
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٠
Nadia
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السنة الماضية
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المراجع
آية ٣:٣٥
As we sit ready for the Maghrib Adhan to be called, let us look at the plate of food in front of us and think about where it actually came from. Every part of it came from different places, maybe the chicken travelled from the other side of the world and it has now ended up on your plate. Maybe that tomato was also grown on the other side of the world and it has now made it's way on your plate. This is all Allah's work. We didn't have to take car...
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٢
Rushana Roberts
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قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ١:٣٥-٥
Salman Farisi (RA) reported Allah's Messenger (peace be upon him) as saying: Verily, there is one hundred (parts of) mercy for Allah, and it is one part of this mercy by virtue of which there is a mutual love between the people and ninety-nine reserved for the Day of Resurrection.
(Sahih Muslim, Book 50, Hadith 23)
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