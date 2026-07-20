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٢٢
٢٢:٣٥
وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ٢٢
وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍۢ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ٢٢
وَمَا
يَسۡتَوِي
ٱلۡأَحۡيَآءُ
وَلَا
ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
يُسۡمِعُ
مَن
يَشَآءُۖ
وَمَآ
أَنتَ
بِمُسۡمِعٖ
مَّن
فِي
ٱلۡقُبُورِ
٢٢
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القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٢٢:٣٥
تمثيل لمن آمن؛ فهو كالحي، ومن لم يؤمن؛ فهو كالميت. (إن الله يسمع من يشاء): عبارة عن هداية الله لمن يشاء. (وما أنت بمسمع من في القبور): عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ، فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. ابن جزي:2/215.
السؤال: في هذه الآية تمثيل بليغ بين الكفار والموتى، بيِّن أوجه الشبه في ذلك.
أعظم حرمان نشأ عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ كلام وأصدقه؛ وهو القرآن. ابن عاشور:22/295.
السؤال: ما أعظم حرمان حُرمه الكافر في الدنيا؟
* يمكنك و...
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منيب عرابي
تابع
قبل ٦ سنوات
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المراجع
آية ٢٢:٣٥
{ وَما يَستَوِي الأَحياءُ وَلَا الأَمواتُ } .... من هو الحي ومن هو الميت ؟
يقول النبي :[مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه كمثل الحي والميت] ... فهل أنت حي أو ميت ؟
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