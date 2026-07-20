تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
فاطر
١٣
١٣:٣٥
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذالكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ١٣
يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١٣
يُولِجُ
ٱلَّيۡلَ
فِي
ٱلنَّهَارِ
وَيُولِجُ
ٱلنَّهَارَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَسَخَّرَ
ٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَۖ
كُلّٞ
يَجۡرِي
لِأَجَلٖ
مُّسَمّٗىۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُ
رَبُّكُمۡ
لَهُ
ٱلۡمُلۡكُۚ
وَٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِهِۦ
مَا
يَمۡلِكُونَ
مِن
قِطۡمِيرٍ
١٣
واللهُ يدخل من ساعات الليل في النهار، فيزيد النهار بقَدْر ما نقص من الليل، ويُدخل من ساعات النهار في الليل، فيزيد الليل بقَدْر ما نقص من النهار، وذلل الشمس والقمر، يجريان لوقت معلوم، ذلكم الذي فعل هذا هو الله ربكم له الملك كله، والذين تعبدون من دون الله ما يملكون مِن قطمير، وهي القشرة الرقيقة البيضاء تكون على النَّواة.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١٣:٣٥
أي: لا يملكون شيئًا؛ لا قليلًا ولا كثيرًا، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، فكيف يُدعَون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟! السعدي:686.
السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها الإنسان من معرفة أن ما يُدعى من دون الله لا يملك شيئًا؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=35_13
#وقفة_تدبرية
٠
٠
A Siddiqui
تابع
قبل ٣ سنوات
·
المراجع
آية ٦١:٢٢، ٢٩:٣١، ١٣:٣٥، ٦:٥٧
I think about these verses when my kids are having a hard time waking up in the morning. I feel bad about having to turn their lights on because it makes their eyes scrunch up from the the light suddenly shining on their faces.
I heard a lecture where the speaker was saying that God could have designed the world to transition from day to night, and night to day like the sudden flipping of a switch. But He was so Merciful to the creation that he ...
عرض المزيد
٣٦
١٤
Sundas Ejaz
تابع
قبل ٦ سنوات
·
المراجع
آية ١٣:٣٥
We all seem to be chasing contrasting things as per our goals, but there is one thing which we all crave for — and that is the feeling of 'contentment'. We often feel satisfied, but it only lasts for a short period of time. Perhaps, this is because we are seeking contentment in people and materialism.
Let's assume your friends/family members are in a more reputable and high ranking position than you. As such, it is likely you would introduce th...
عرض المزيد
١٧
٨
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية