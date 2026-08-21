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التفسير: الزمر ٩:٣٩
الزمر
٩
٩:٣٩
امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
أَمَّنْ هُوَ قَـٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًۭا وَقَآئِمًۭا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ٩
أَمَّنۡ
هُوَ
قَٰنِتٌ
ءَانَآءَ
ٱلَّيۡلِ
سَاجِدٗا
وَقَآئِمٗا
يَحۡذَرُ
ٱلۡأٓخِرَةَ
وَيَرۡجُواْ
رَحۡمَةَ
رَبِّهِۦۗ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلَّذِينَ
يَعۡلَمُونَ
وَٱلَّذِينَ
لَا
يَعۡلَمُونَۗ
إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٩
أهذا الكافر المتمتع بكفره خير، أم من هو عابد لربه طائع له، يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله، يخاف عذاب الآخرة، ويأمُل رحمة ربه؟ قل -أيها الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك؟ لا يستوون. إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة.
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تفسير السعدي
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику, который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в Последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям.