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التفسير: الزمر ٨:٣٩
الزمر
٨
٨:٣٩
۞ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ٨
۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّۭ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةًۭ مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨
۞ وَإِذَا
مَسَّ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ضُرّٞ
دَعَا
رَبَّهُۥ
مُنِيبًا
إِلَيۡهِ
ثُمَّ
إِذَا
خَوَّلَهُۥ
نِعۡمَةٗ
مِّنۡهُ
نَسِيَ
مَا
كَانَ
يَدۡعُوٓاْ
إِلَيۡهِ
مِن
قَبۡلُ
وَجَعَلَ
لِلَّهِ
أَندَادٗا
لِّيُضِلَّ
عَن
سَبِيلِهِۦۚ
قُلۡ
تَمَتَّعۡ
بِكُفۡرِكَ
قَلِيلًا
إِنَّكَ
مِنۡ
أَصۡحَٰبِ
ٱلنَّارِ
٨
وإذا أصاب الإنسانَ بلاءٌ وشدة ومرض تَذكَّر ربه، فاستغاث به ودعاه، ثم إذا أجابه وكشف عنه ضرَّه، ومنحه نِعَمه، نسي دعاءه لربه عند حاجته إليه، وأشرك معه غيره؛ ليُضل غيره عن الإيمان بالله وطاعته، قل له -أيها الرسول-
متوعدًا:
تمتع بكفرك قليلا حتى موتك وانتهاء أجلك، إنك من أهل النار المخلَّدين فيها.
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تفسير السعدي
Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди благодарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчастье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому искренне, смиренно и настойчиво молят Его о помощи и спасении. Когда же Аллах избавляет Своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не просили Аллаха о помощи, и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять вымышленных богов. Тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения. О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмеливаются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, и скажи им: «Недолго вам наслаждаться своим неверием, потому что скоро вы окажетесь среди обитателей Адского Пламени. Воспоминания о ваших тленных удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в Геенне». Всевышний сказал: «Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?» (26:205–207).