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التفسير: الزمر ٧:٣٩
الزمر
٧
٧:٣٩
ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور ٧
إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧
إِن
تَكۡفُرُواْ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
غَنِيٌّ
عَنكُمۡۖ
وَلَا
يَرۡضَىٰ
لِعِبَادِهِ
ٱلۡكُفۡرَۖ
وَإِن
تَشۡكُرُواْ
يَرۡضَهُ
لَكُمۡۗ
وَلَا
تَزِرُ
وَازِرَةٞ
وِزۡرَ
أُخۡرَىٰۚ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّكُم
مَّرۡجِعُكُمۡ
فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَۚ
إِنَّهُۥ
عَلِيمُۢ
بِذَاتِ
ٱلصُّدُورِ
٧
إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ولم تؤمنوا به، ولم تتبعوا رسله، فإنه غنيٌّ عنكم، ليس بحاجة إليكم، وأنتم الفقراء إليه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمرهم به، وإنما يرضى لهم شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم مصيركم، فيخبركم بعملكم، ويحاسبكم عليه. إنه عليم بأسرار النفوس وما تخفي الصدور.
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تفسير السعدي
Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отречения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, идолы не обладают властью над происходящими во Вселенной событиями. Более того, они даже не способны думать и размышлять. О люди, задумайтесь над этими истинами! Если вы откажетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Аллах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его повелений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к вам. Он не одобряет неблагодарности Своих рабов, и это свидетельствует о Его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и неблагодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил Своих рабов для того, чтобы они искренне поклонялись Ему, и не любит, когда они отказываются выполнять свои обязанности. Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют религию единобожия и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Господу. Он добр и милосерден по отношению к Своим рабам. Он любит делать добро своим творениям и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним. Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а праведность и единобожие не приносят Ему никакой пользы, и одно только это уже свидетельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надлежит вернуться к своему Господу. Произойдет это в Судный день, когда люди убедятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке Своих рабов, что их деяния были изначально записаны в Хранимой скрижали и что благородные ангелы наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми деяниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым.