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التفسير: الزمر ٥:٣٩
الزمر
٥
٥:٣٩
خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار ٥
خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٥
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
بِٱلۡحَقِّۖ
يُكَوِّرُ
ٱلَّيۡلَ
عَلَى
ٱلنَّهَارِ
وَيُكَوِّرُ
ٱلنَّهَارَ
عَلَى
ٱلَّيۡلِۖ
وَسَخَّرَ
ٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَۖ
كُلّٞ
يَجۡرِي
لِأَجَلٖ
مُّسَمًّىۗ
أَلَا
هُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡغَفَّٰرُ
٥
خلق الله السموات والأرض وما فيهما بالحق، يجيء بالليل ويذهب بالنهار، ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، وذلَّل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد، كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه، الغفار لذنوب عباده التائبين.
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تفسير السعدي
Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой уступает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к определенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевышний Аллах разрушит Вселенную и лишит солнце и луну былой власти. Аллах воскресит Свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь в Раю, либо вечное страдание в Аду. Среди прекрасных имен Аллаха - Могущественный, Прощающий. Его божественному величеству покорно все сущее, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря своему величию Он сотворил огромную Вселенную, которая живет по Его законам, а благодаря Своему всепрощению Он отпускает прегрешения Своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем» (20:82). Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Нему сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величайшей несправедливости.