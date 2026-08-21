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التفسير: الزمر ٤:٣٩
الزمر
٤
٤:٣٩
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ٤
لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًۭا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٤
لَّوۡ
أَرَادَ
ٱللَّهُ
أَن
يَتَّخِذَ
وَلَدٗا
لَّٱصۡطَفَىٰ
مِمَّا
يَخۡلُقُ
مَا
يَشَآءُۚ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
هُوَ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٤
لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاختار من مخلوقاته ما يشاء، تنزَّه الله وتقدَّس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، القهَّار الذي قهر خلقه بقدرته، فكل شيء له متذلل خاضع.
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تفسير السعدي
Глупцы и невежды полагают, что у Аллаха есть дети. Если бы Он захотел иметь детей, то не стал бы искать для Себя супругу, а избрал бы лучшее из Своих творений и нарек бы его Своим сыном. Однако предположения многобожников порочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что Он не имеет ничего общего с тем, что говорят о Нем многобожники и еретики. Он обладает самыми прекрасными именами. Он - Единственный и Всемогущий. Ему одному присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у Него был ребенок, то он был бы похож на Него. Это совершенно несовместимо с единобожием, ведь часть божественного тоже обладает божественными качествами. Кроме того, только Аллах является Могущественным Властелином, Которому подвластны земной и вышний миры. Если бы у Него был ребенок, то Его абсолютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом своего отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамильярные отношения. Существование одного Господа Бога и Его могущество неразрывно связаны друг с другом, потому что Единственный Властелин всегда является Всемогущим, а Всемогущий Властелин всегда должен быть Единственным. Эта концепция самым совершенным образом опровергает многобожие.