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التفسير: الزمر ٣٠:٣٩
الزمر
٣٠
٣٠:٣٩
انك ميت وانهم ميتون ٣٠
إِنَّكَ مَيِّتٌۭ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٣٠
إِنَّكَ
مَيِّتٞ
وَإِنَّهُم
مَّيِّتُونَ
٣٠
إنك -أيها الرسول- ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم جميعًا -أيها الناس- يوم القيامة عند ربكم تتنازعون، فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف.
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تفسير الجلالين
﴿إِنَّكَ﴾ خِطَاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَیِّتࣱ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ ٣٠﴾ سَتَمُوتُ وَيَمُوتُونَ فَلَا شَمَاتَة بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اسْتَبْطَئُوا مَوْته صَلَّى اللَّه عليه وسلم