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التفسير: الزمر ٢٨:٣٩
الزمر
٢٨
٢٨:٣٩
قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨
قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍۢ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٢٨
قُرۡءَانًا
عَرَبِيًّا
غَيۡرَ
ذِي
عِوَجٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٢٨
ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفًا وتحذيرًا؛ ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربيًا واضح الألفاظ سهل المعاني، لا لَبْس فيه ولا انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
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تفسير الجلالين
﴿قُرۡءَانًا عَرَبِیًّا﴾ حَال مُؤَكِّدَة ﴿غَیۡرَ ذِی عِوَجࣲ﴾ أَيْ لَبْس وَاخْتِلَاف ﴿لَّعَلَّهُمۡ یَتَّقُونَ ٢٨﴾ الْكُفْر