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التفسير: الزمر ٢٢:٣٩
الزمر
٢٢
٢٢:٣٩
افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولايك في ضلال مبين ٢٢
أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌۭ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٢٢
أَفَمَن
شَرَحَ
ٱللَّهُ
صَدۡرَهُۥ
لِلۡإِسۡلَٰمِ
فَهُوَ
عَلَىٰ
نُورٖ
مِّن
رَّبِّهِۦۚ
فَوَيۡلٞ
لِّلۡقَٰسِيَةِ
قُلُوبُهُم
مِّن
ذِكۡرِ
ٱللَّهِۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٍ
٢٢
أفمن وسَّع الله صدره، فسعد بقبول الإسلام والانقياد له والإيمان به، فهو على بصيرة من أمره وهدى من ربه، كمن ليس كذلك؟ لا يستوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوبهم، وأعرضت عن ذكر الله، أولئك في ضلال بيِّن عن الحق.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ
] ئایا كهسێك كه خوای گهوره سینگی كردۆتهوهو فراوان كردووه بۆ وهرگرتنی ئیسلام وه لهسهر نوورو ڕووناكیه لهلایهن خوای گهورهوه وهكو كهسێكى دڵڕهق وایه كه له تاریكی و گومڕاییدا بێت و دوور بێت له حهق؟ نهخێر ههرگیز یهكسان نین {ههڕهشهى سهخت له دڵڕهقان} [
فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ
] جا ههڕهشهی سهخت بۆ ئهو كهسه دڵڕهقانهى كه دڵیان ڕهقه له ئاست زیكرو یادی خوای گهورهو وهرگرتنی حهقدا [
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢)
] ئا ئهمانه له گومڕاییهكی ئاشكرادان.