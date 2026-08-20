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التفسير: الزمر ٢١:٣٩
الزمر
٢١
٢١:٣٩
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذالك لذكرى لاولي الالباب ٢١
أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَسَلَكَهُۥ يَنَـٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًۭا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّۭا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَـٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٢١
أَلَمۡ
تَرَ
أَنَّ
ٱللَّهَ
أَنزَلَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَسَلَكَهُۥ
يَنَٰبِيعَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
ثُمَّ
يُخۡرِجُ
بِهِۦ
زَرۡعٗا
مُّخۡتَلِفًا
أَلۡوَٰنُهُۥ
ثُمَّ
يَهِيجُ
فَتَرَىٰهُ
مُصۡفَرّٗا
ثُمَّ
يَجۡعَلُهُۥ
حُطَٰمًاۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٢١
ألم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطرًا فأدخله في الأرض، وجعله عيونًا نابعة ومياهًا جارية، ثم يُخْرج بهذا الماء زرعًا مختلفًا ألوانه وأنواعه، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته، فتراه مصفرًا لونه، ثم يجعله حطامًا متكسِّرًا متفتتًا؟ إن في فِعْل الله ذلك لَذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] ئایا نابینی خوای گهوره له ئاسمانهوه ئاوی بۆ دابهزاندوون به باران بارین [
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
] وه خستوویهتیه ناو زهویهوهو سهرچاوهی ئاوی لێههڵئهقوڵێنێت [
ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
] پاشان بههۆی ئهو ئاوهوه جۆرهها دانهوێڵهو كشتوكاڵ ئهڕوێنێ كه ڕهنگ و تام و بۆن و شێوهیان جیاوازه [
ثُمَّ يَهِيجُ
] له پاش سهوزى وشك ئهبێ [
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
] وه ئهبینی زهرد ههڵئهگهڕێ [
ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا
] پاشانیش ههڵئهوهرێت و لهناو ئهچێت و تێكئهشكێت [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١)
] به دڵنیایی ئهمه یادخستنهوهیهكه بۆ ئهو كهسانهی كه خاوهنی عهقڵی ساغ و سهلیم و تهواون تا پهندو ئامۆژگارى وهربگرن و بزانن خۆیشان وهكو ئهو دانهوێڵهیه سهرهتا گهنجن دواتر پیر دهبن و دواتر دهمرن، وه دونیایش بهههمان شێوهیهو كۆتایى دێت.